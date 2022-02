Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Orange: propose un service de cyber protection aux TPE-PME information fournie par Cercle Finance • 09/02/2022 à 16:03

(CercleFinance.com) - Orange annonce proposer aux TPE et PME un antivirus de nouvelle génération, afin de mieux les protéger contre les cyberattaques.



Cette offre de Cyber Protection répond au besoin croissant de sécurisation des données souvent vitales pour l'activité de ces petites structures n'ayant pas toujours le temps et les moyens pour s'y consacrer.



Le fonctionnement de Cyber Protection combine l'intelligence artificielle et l'expertise humaine. Les mises à jour de la solution de protection sont pilotées à distance par les équipes d'Orange Cyberdefense, assurant au client une protection 'la plus optimale possible'.



Cyber Protection s'inscrit dans la continuité de l'offre Orange Cyber Filtre, lancée en avril dernier et destinée à protéger les données professionnelles des terminaux mobiles lors de la navigation internet sur le réseau mobile Orange.