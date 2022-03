Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: propose le nom du futur président non-exécutif information fournie par Cercle Finance • 30/03/2022 à 18:06









(CercleFinance.com) - Orange annonce que son Conseil d'administration propose la nomination de Jacques Aschenbroich comme administrateur et futur Président non exécutif du Groupe.



Le Conseil a également proposé une modification des statuts de la Société afin de permettre à un Président qui atteindrait la limite d'âge de 70 ans au cours de son mandat de pouvoir aller jusqu'à son terme, la durée des mandats d'administrateurs chez Orange étant de quatre ans.



Enfin, le Conseil a pris deux autres décisions relatives à sa gouvernance: il propose la nomination comme nouvelle administratrice de Valerie Beaulieu-James, Directrice générale Sales & Marketing et membre du Comité exécutif du groupe Adecco.



Par ailleurs, le Conseil propose de renouveler le mandat de Ramon Fernandez en qualité de Directeur général délégué, son mandat actuel prenant fin avec la dissociation des fonctions ce 4 avril.





