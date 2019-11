Orange : propose à ses abonnés le service Starzplay

(CercleFinance.com) - Orange propose le service Starzplay à l'ensemble des abonnés de la TV d'Orange détenteurs d'un décodeur noir dans l'hexagone.

Le service Starzplay donnera accès aux clients de la TV d'Orange à des programmes inédits, notamment les séries 'Mr Mercedes' et 'The Act' et les séries Starz Originals, comme 'The Spanish Princess ' et ' Dublin Murders ', les prochains films 'The Feed' et 'Ramy' et à une large bibliothèque de films à succès.

' Depuis de nombreuses années, Orange développe une offre pour les amateurs de cinéma et des séries. Les clients Orange pourront par ailleurs prochainement se connecter directement à l'application Starzplay sur leurs appareils mobiles avec leurs informations d'identification Orange ', déclare Guillaume Lacroix, Directeur Divertissements d'Orange.

L'offre Starzplay sera disponible dès le 14 novembre pour l'ensemble des clients Orange et Sosh.