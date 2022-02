Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: projet de câble sous-marin France-Singapour information fournie par Cercle Finance • 07/02/2022 à 11:30









(CercleFinance.com) - Orange annonce sa participation au sein du consortium SEA-ME-WE 6 (Southeast Asia-Middle East-Western Europe 6) engagé dans la construction d'un nouveau système de câble sous-marin optique dit ' express ' qui reliera directement la France à Singapour.



Avec sa faible latence et son très haut débit, ce câble doit 'répondre aux besoins grandissants de nos clients sur cette route stratégique', assure Orange qui réceptionnera l'extrémité française du câble à Marseille, au sein d'infrastructures sécurisées.



' Cette nouvelle liaison nous permettra en outre de sécuriser notre trafic existant, et de permettre un meilleur débit vers nos localisations de l'Océan Indien, ' a commentéJean-Luc Vuillemin, Directeur des Réseaux internationaux chez Orange.



Orange continue ainsi d'investir massivement dans des projets de connectivité par câbles sous-marins afin de garantir et améliorer constamment la qualité de service de son réseau mondial de plus de 40 câbles sous-marins.





Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -0.46%