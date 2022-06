Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: programme Orange Digital Center lancé à Saint-Ouen information fournie par Cercle Finance • 07/06/2022 à 13:12









(CercleFinance.com) - Orange fait part de l'inauguration ce jour du programme Orange Digital Center sur le site de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), qui marque le lancement d'un dispositif dédié à l'inclusion numérique sur tout le territoire français.



Sur ce site de 300 m2 d'espaces aménagés et modulables, l'opérateur télécoms propose à tout public un large choix de formules d'éducation au numérique (ateliers, jeux de sensibilisation, conférences...) entièrement gratuit.



En plus de Saint-Ouen, 11 autres sites en France lancent également le programme à Grenoble, Toulouse, Roubaix, Schiltigheim, Rennes, ainsi qu'à Mayotte, à La Réunion et en Martinique. D'autres sites viendront prochainement compléter cette liste.





