Orange : programme de développement de compétentes

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son nouveau plan stratégique Engage 2025, Orange indique qu'il va investir plus de 1,5 milliard d'euros dans un programme de développement des compétences et de reconversion professionnelle pour ses collaborateurs. L'opérateur télécoms a notamment l'intention, d'ici cinq ans, de doubler le nombre de ses experts dans plusieurs domaines clés pour dépasser les 20.000 personnes (virtualisation des réseaux, cloud, data, intelligence artificielle, code, cybersécurité). Pour cela, son école en réseau Orange Campus s'ouvre à l'ensemble des collaborateurs autour de domaines prioritaires, le groupe déploiera à grande échelle la formation en situation de travail et il lancera, dès cette année, son propre centre de formation d'apprentis.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.24%