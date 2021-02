Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : prévoit d'ouvrir neuf 'Orange 5G Lab' Cercle Finance • 03/02/2021 à 16:05









(CercleFinance.com) - Orange annonce l'ouverture de neuf 'Orange 5G Lab' pour permettre aux acteurs économiques de mieux appréhender les opportunités, la valeur et l'utilité de la 5G. Ce dispositif permettra au entreprises de tester des solutions et de réfléchir à de nouveaux usages de la 5G, tout en bénéficiant d'un écosystème propice à l'innovation. Sept sites verront le jour en France: le premier ouvre aujourd'hui ses portes à Châtillon (Île de France) et sera bientôt suivi par Lille, Lyon-Charbonnières, Marseille, Paris-La Défense, Rennes et Toulouse. 'Le dispositif va également s'implanter dans les géographies où le Groupe est présent en Europe au cours du premier semestre 2021', assure Orange. Un site Orange 5G Lab ouvrira également à Bucarest, en Roumanie, tandis qu'une ouverture est aussi prévue dans le port d'Anvers, en Belgique.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.74%