Orange prévient d'une baisse de sa rentabilité en 2020

PARIS, 30 juillet (Reuters) - Orange ORAN.PA a dit tabler jeudi sur un recul d'environ 1% en 2020 de son Ebitdaal ("Ebitda after leases"), principal indicateur de sa rentabilité, en incluant touts les effets liés à la pandémie de coronavirus qui a pesé sur ses performances au deuxième trimestre. En début d'année, l'opérateur télécoms avait dit viser un EbitdaaL "stable positif" pour 2020. Orange a aussi prévenu que ses investissements eCAPEX (CAPEX économiques) seraient en baisse cette année alors qu'il prévoyait auparavant une hausse de 200 millions d'euros. L'engagement du groupe de dépasser 2,3 milliards d'euros de cash-flow organique des activités télécoms reste inchangé, a ajouté Orange. Concernant son dividende, le groupe indique qu'il versera un acompte au titre de l'exercice 2020 de 0,30 euro le 9 décembre. La décision sur le solde du dividende sera annoncée entre les dates de publication des résultats du troisième et du quatrième trimestre. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires d'Orange a reculé de 0,4% à base comparable, à 10,37 milliards d'euros, pénalisé par la baisse du roaming et des ventes d'équipements en raison de la crise sanitaire. L'EbitdAaL accuse un repli de 1,8% à 3,31 milliards d'euros, affecté par les coûts des mesures sanitaires, la baisse du roaming et une légère augmentation des provisions pour créances douteuses. (Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)

