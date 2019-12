Orange : présente son nouveau plan Engage2025

(CercleFinance.com) - Orange présente son nouveau plan stratégique à l'horizon 2025 Engage2025. Ce nouveau plan de croissance s'appuie sur 4 ambitions : réinventer le métier d'opérateur d'Orange, accélérer sur les territoires porteurs de croissance, placer la data et l'IA au coeur de son modèle d'innovation et construire ensemble l'entreprise de demain.

Sur le plan financier, Orange vise une croissance annuelle de l'EBITDAaL comprise entre 2% et 3% par an en moyenne sur la période 2021-2023, un Cash-Flow organique des activités télécoms en croissance entre 2020 et 2023 avec une cible comprise entre 3,5 et 4 milliards d'euros en 2023 (contre plus de 2 milliards d'euros en 2019) et un ratio dette nette/EBITDAaL des activités télécoms autour de 2x à moyen-terme.

Stéphane Richard, Président-Directeur Général du groupe Orange, a déclaré ' Croissance tout d'abord, parce que nous allons faire croître notre coeur de métier, la connectivité, grâce à de nouveaux avantages comparatifs et une meilleure valorisation de nos infrastructures réseaux. Nous allons également stimuler la croissance au - delà de la connectivité en Europe, grâce à trois leviers qui nous différencient de nos concurrents, à savoir l'Afrique Moyen - Orient, les services IT B2B, et les services financiers '.