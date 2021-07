Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : présente ses ambitions dans trois secteurs information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 10:01









(CercleFinance.com) - Orange détaille aujourd'hui lors d'une conférence ses ambitions pour trois de ses moteurs de croissance : Orange Afrique & Moyen Orient, Orange Business Services et Orange Cyberdefense. Sur l'Afrique et le Moyen Orient, le groupe s'attend à une croissance annuelle de l'EBITDAal à deux chiffres d'ici 2023. Il vise d'ici 2023 un taux de croissance annuel moyen (CAGR) du chiffre d'affaires d'environ 6%, une croissance de l'EBITDAaL à deux chiffres et une progression du cash-flow organique encore plus rapide. D'ici 2025, plus de 55 % du chiffre d'affaires d'Orange Business Services sera généré par le digital, les services d'intégration et les nouveaux services de connectivité. Pour Orange Cyberdefense, le Groupe vise une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres et une marge opérationnelle environ 2 fois supérieure à celle d'aujourd'hui.

