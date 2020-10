Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : présente 're', son projet d'économie circulaire Cercle Finance • 06/10/2020 à 11:47









(CercleFinance.com) - Orange présente ' re ', son programme pour accélérer le recyclage, la reprise et le reconditionnement des mobiles. L'objectif de l'opérateur est de sensibiliser le grand public à l'impact environnemental des téléphones mobiles et renforcer ainsi sa démarche dans la collecte de mobiles. Les Français montrent d'ailleurs un réel intérêt pour le marché des terminaux reconditionnés : 60% ont déjà acheté un produit d'occasion dans les 12 derniers mois, assure Orange. L'opérateur souhaite qu'à l'horizon 2025, 10% du volume de ses ventes d'appareils mobiles concernent des produits reconditionnés. A compter du 19 octobre, Orange a prévu d'installer progressivement, dans l'ensemble de ses boutiques en France, un espace de présentation pérenne dédié au programme ' re '.

