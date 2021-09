Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : prend une participation majoritaire de TKR information fournie par Cercle Finance • 30/09/2021 à 17:14









(CercleFinance.com) - Orange annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans l'opérateur fixe Telekom Romania Communications (TKR). La signature de cet accord permettra à Orange Roumanie d'acquérir une participation majoritaire de 54 % dans l'un des principaux opérateurs fixes du pays. L'État roumain conservera les 46 % restants. La valeur d'entreprise s'élève à 497 millions d'euros sur une base de 100 % de la valeur de Telekom Romania Communications et de sa base d'abonnés convergents. Cela correspond à une valeur d'équité de 296 ME.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -0.53%