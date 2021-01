Orange : plusieurs opérateurs s'engagent pour l'Open RAN

(CercleFinance.com) - Orange annonce que plusieurs grands opérateurs européens s'engagent à déployer l'Open RAN.

Deutsche Telekom, Orange, Telefónica et Vodafone s'associent pour soutenir le déploiement d'un réseau d'accès radio ouvert (Open Radio Access Network ou Open RAN). Il s'agit d'une technologie pour les futurs réseaux mobiles qui bénéficiera aux consommateurs et aux clients professionnels en Europe.

Les solutions Open RAN sont basées sur de nouvelles architectures virtualisées et de nouveaux logiciels et matériels pour construire des réseaux mobiles plus flexibles et agiles à l'ère de la 5G.

' Cette initiative constitue une étape clé vers la création d'un écosystème de fournisseurs varié et plus dynamique et la disponibilité d'une technologie Open RAN de classe opérateur pour un déploiement commercial en Europe ' indique le groupe.