Orange, plus forte hausse du CAC 40 à la clôture du mardi 9 juillet 2024

(AOF) - Orange (+ 0,51% à 9,83 euros)

L'opérateur télécoms a profité d'une note favorable de JPMorgan. La banque américaine maintient sa recommandation à Surpondérer avec un objectif de cours revu à la hausse, passant de 14,3 à 14,6 euros. Le broker reste convaincu qu'un redressement du marché à moyen terme est presque inévitable. Il considère par ailleurs Bouygues comme son "choix préféré à court terme", précisant que ses prix de détail sont bien plus compétitifs que ceux d'Orange.

L'externalisation des infrastructures

Ce mouvement, à l'œuvre depuis plusieurs années, a pour but de réduire la dette des acteurs du secteur et de mener les investissements nécessaires. Jusqu'à présent, ces cessions ont porté sur les réseaux mobiles et la partie dite "passive" (les pylônes et non les antennes 4G-5G considérées comme "actives" et plus stratégiques). Désormais, 29% des pylônes en Europe appartiennent donc à des sociétés spécialisées. Sur le fixe, les opérateurs ont été plus prudents de façon à conserver le contrôle. SFR a ainsi cédé la moitié de son réseau fibre en 2018, imité par Orange en 2021. La cession de l'ensemble de son réseau fixe au fonds KKR par Telecom Italia, marque donc une rupture. Cette opération constitue une première européenne voire mondiale. L'opérateur choisit de se recentrer sur ses activités commerciales, sa filiale B2B et son activité au Brésil. Très endetté, il ne peut mener la couverture fibre de son pays.