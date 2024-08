Orange, plus forte hausse du CAC 40 à la clôture du jeudi 1er août 2024

(AOF) - Orange (+0,59% à 10,31 euros)

Deuxième séance de hausse de suite pour Orange, qui bénéficie de son caractère défensif. La semaine dernière, le groupe a dévoilé ses résultats du premier semestre 2024. Son chiffre d'affaires est en hausse de 1,5% à 19,83 milliards d'euros par rapport au premier semestre 2023. L'Ebitdaal du groupe sur cette période s'élève à 5,51 milliards d'euros (+2,5%), en ligne avec l'objectif de légère croissance sur 2024. Cette croissance est tirée par la performance remarquable de l'Afrique & Moyen Orient (+14,7%), par une performance solide en Europe (+4,0%) et par la France (+0,3%).

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Opérateurs Télécoms

L'externalisation des infrastructures

Ce mouvement, à l'œuvre depuis plusieurs années, a pour but de réduire la dette des acteurs du secteur et de mener les investissements nécessaires. Jusqu'à présent, ces cessions ont porté sur les réseaux mobiles et la partie dite "passive" (les pylônes et non les antennes 4G-5G considérées comme "actives" et plus stratégiques). Désormais, 29% des pylônes en Europe appartiennent donc à des sociétés spécialisées. Sur le fixe, les opérateurs ont été plus prudents de façon à conserver le contrôle. SFR a ainsi cédé la moitié de son réseau fibre en 2018, imité par Orange en 2021. La cession de l'ensemble de son réseau fixe au fonds KKR par Telecom Italia, marque donc une rupture. Cette opération constitue une première européenne voire mondiale. L'opérateur choisit de se recentrer sur ses activités commerciales, sa filiale B2B et son activité au Brésil. Très endetté, il ne peut mener la couverture fibre de son pays.