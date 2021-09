Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : partenariat stratégique avec Ericsson en Afrique information fournie par Cercle Finance • 20/09/2021 à 11:03









(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé aujourd'hui avoir été choisi par Orange Moyen-Orient et Afrique pour devenir son partenaire stratégique dans le cadre du service panafricain Orange Money. Orange pourra notamment bénéficier d'Ericsson Wallet Platform, la solution de services financiers mobiles d'Ericsson, basée sur les dernières technologies de sécurité. Avec déjà plus de 60 millions d'abonnés dans 17 pays d'Afrique et du Moyen-Orient, Orange Money compte maintenant déployer les solutions et services financiers mobiles d'Ericsson par phase dans 14 de ces pays, en commençant par le Sénégal. En renforçant la plate-forme d'argent mobile d'Orange, Ericsson estime qu'il contribuera à promouvoir l'inclusion financière et le développement économique dans les pays en question.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -1.04%