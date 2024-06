Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orange: partenariat avec Silknet en Géorgie information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Orange annonce la formation d'un nouveau partenariat stratégique avec Silknet, premier fournisseur de réseaux fixe et mobile de Géorgie, dans le cadre de son programme Orange Alliance, partenariat qui a pris effet à compter du 3 juin.



Orange Alliance développe des partenariats entre le groupe français et d'autres opérateurs télécoms en dehors de l'empreinte d'Orange. Cette collaboration doit ainsi renforcer les capacités de Silknet dans les secteurs B2C, B2B et TIC avec l'aide d'Orange.



À l'avenir, les deux groupes s'engagent à étendre ce partenariat en explorant de nouvelles voies de coopération et favorisant une intégration plus étendue de leurs opérations 'pour mieux servir leurs clients et relever les défis du paysage numérique'.





Valeurs associées ORANGE 10.69 EUR Euronext Paris +1.18%