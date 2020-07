Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : partenariat avec Montblanc pour une montre eSIM Cercle Finance • 16/07/2020 à 12:19









(CercleFinance.com) - Le groupe Orange annonce ce jeudi un partenariat avec Montblanc, portant sur le lancement de la montre cellulaire Montblanc Summit 2+, 'pionnière en matière de connectivité eSIM avec Wear OS by Google'. 'Il s'agit de la première montre cellulaire dotée d'une solution eSIM activée à distance par Orange et qui fonctionne avec Wear OS by GoogleTM et les smartphones Android. Elle sera commercialisée notamment sur le site orange.fr', précise l'opérateur. La montre en question est disponible depuis aujourd'hui.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.05%