Orange: partenariat avec l'américain Fortinet dans le cloud information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 17:01

(CercleFinance.com) - Orange Business Services a annoncé mercredi la signature d'un partenariat avec le groupe de cybersécurité américain Fortinet dans les architectures dites 'Secure Access Service Edge' (SASE), qui visent à faire converger les technologies de sécurité et de connectivité réseau sur une plateforme 'cloud' unique.



Aux termes de l'accord, la filiale de services professionnels d'Orange va intégrer les technologies de réseau sécurisé mises au point par Fortinet au sein de son infrastructure 'cloud'.



Il en résultera, d'après l'opérateur, une sécurité renforcée ainsi qu'une gestion simplifiée du réseau pour les entreprises, mais aussi une performance 'optimisée' en matière de cloud, notamment pour les salariés en télétravail.



Dans un communiqué, les deux groupes expliquent que l'accélération du numérique, la démocratisation de la possibilité de travailler n'importe où ('work from anywhere') et le développement du cloud ont modifié la façon dont le infrastructures et la sécurité des réseaux doivent désormais être conçues.



Créé en 2000 et basée à Sunnyvale (Californie), Fortinet commercialise des logiciels et des services de cybersécurité, allant des pare-feu aux antivirus, en passant par les outils de prévention des intrusions informatiques.