Orange: partenariat avec l'américain Equinix

(CercleFinance.com) - Orange a officialisé mardi un partenariat avec le gestionnaire américain de centres de données Equinix en vue d'accélérer le déploiement de son réseau international de nouvelle génération.



Aux termes de l'accord, le groupe français va avoir recours au service de périphérie Equinix Metal afin de fournir aux entreprises et aux clients du marché de gros des points de présence dits 'telco cloud'.



Chacune de ces architectures peut héberger des fonctions de service réseau virtualisées telles que la voix, la 5G, ou des services de sécurité, et connecter les clients aux principaux fournisseurs de contenu et de services cloud.



Cette solution sera déployée d'ici la fin de l'année à Seattle, Madrid et Amsterdam.



Orange, qui dispose déjà de 40 points se présence dans le domaine des réseaux définis par logiciel (SDN), a pour objectif d'atteindre plus de 100 points d'ici 2024 dans le cadre du de transformation de son réseau international de nouvelle génération.





