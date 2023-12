Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orange: partenaire d'Ericsson autour des réseaux 5G privés information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 12:40









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce son nouveau partenariat de réseau privé 5G avec Orange Espagne, initiative qui devrait marquer ' une étape historique dans la transformation numérique du pays ', selon Ericsson.



En effet, la firme suédoise estime que cette collaboration, la première du genre en Espagne, pourrait révolutionner le marché en offrant aux clients B2B en Espagne la possibilité de déployer leur propre réseau 5G privé.



Les entreprises pourraient alors tirer parti des dernières avancées technologiques pour conserver un avantage concurrentiel dans leurs domaines respectifs.



Les nouveaux réseaux privés seront alimentés par le coeur 5G bimode d'Ericsson qui prend en charge le réseau Orange 5G Standalone (SA) déployé dans tout le pays.







