Orange: ouvre Orange Smart Energies pour l'Afrique

(CercleFinance.com) - Orange Energies annonce l'ouverture de sa plateforme digitale Orange Smart Energies à tous les producteurs d'énergie en Afrique.



L'ambition annoncée est de 'renforcer l'inclusion énergétique en offrant un accès facile et prépayé à l'énergie grâce à des kits solaires et des compteurs intelligents'.



Selon Orange, cette plateforme IOT vient apporter une solution aux défis de rentabilité des producteurs d'énergie en Afrique, en réduisant le risque de non-paiement.



Cette plateforme universelle est la seule sur le marché permettant de faire à la fois du pay-as-you-go pour des équipements solaires et le prépaiement avec des compteurs intelligents.





