Orange: offre de rachat sur sa souche obligataire hybride

(CercleFinance.com) - Orange annonce aujourd'hui le lancement d'une offre contractuelle de rachat en numéraire visant ses obligations super-subordonnées à durée indéterminée non remboursables avant 8,5 ans portant intérêt à taux fixe réajustable d'un montant de 600.000.000 livres sterling ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 1 avril 2023 dont 425.878.000 livres sterling sont en circulation (les ' Obligations ').



L'objectif de l'Offre de Rachat est notamment de gérer de manière proactive le portefeuille d'instruments hybrides de la Société.



L'Offre de Rachat offre également aux détenteurs qualifiés la possibilité de vendre leurs Obligations avant la première date de remboursement anticipé au gré de la Société.



L'Offre de Rachat se terminera à 17h00, heure de Paris, le 28 novembre 2022 et les résultats seront annoncés le 29 novembre 2022.



Si plus de 90 % du montant principal des Obligations initialement émises est acheté par la Société, celle-ci a l'intention de rembourser la totalité des Obligations en circulation restantes à 100 % de leur montant principal ainsi que tous les intérêts courus et tout arriéré d'intérêts jusqu'à la date effective de remboursement.



Dans le cas contraire, la Société a l'intention de rembourser les Obligations à leur première date de remboursement, le 1er avril 2023.





