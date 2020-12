Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : offre au personnel et dividende envisagé Cercle Finance • 03/12/2020 à 08:47









(CercleFinance.com) - Orange indique qu'il utilisera une partie des fonds perçus suite au litige fiscal pour une offre réservée au personnel pour un volume total d'environ 30 millions d'actions, avec pour objectif que les salariés détiennent à terme 10% du capital. Le conseil d'administration a également examiné favorablement le principe d'une distribution exceptionnelle aux actionnaires de 20 centimes d'euro par action. La décision définitive sera prise lors du conseil qui arrêtera les comptes 2020. Une partie des fonds sera consacrée aux engagements sociétaux pour la neutralité carbone d'ici 2040 et l'égalité numérique, avec notamment une subvention exceptionnelle à la Fondation Orange. Un solde éventuel viendra réduire l'endettement net de l'entreprise.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -1.96%