Orange: Oddo maintient sa recommandation information fournie par Cercle Finance • 14/09/2022 à 09:19

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation Surperformance sur le titre orange avec un objectif de cours de 13,3E.



L'analyste pointe le ralentissement et certains dysfonctionnement dans le déploiement de la fibre en France.



'Les nouveaux déploiements réalisés par Orange sont en baisse de 50% à 300 000 en moyenne par trimestre cette année. Le ralentissement est un peu plus prononcé qu'attendu', souligne Oddo. 'Toutefois, la trajectoire est logique et le risque réglementaire ne nous semble pas majeur', ajoute l'analyste soulignant qu'Orange a déjà déployé 17 M de lignes 'soit 54% des déploiements en France et plus que sa part de marché sur les clients internet'.



Par ailleurs, à travers des accords avec d'autres opérateurs, Orange a sécurisé une couverture de 31M de lignes 'et donc réalisé 80-90% de son objectif de 39 M'.



Malgré tout, le récent recul offre, selon Oddo, une opportunité d'entrée avec l'accélération de la croissance EBITDAaL attendue au dernier trimestre 22 (à 6-7%), 'une possible monétisation des tours TOTEM d'ici la fin de l'année et un possible retour actionnarial au-dessus des attentes en 2023 avec 4.4 MdE qui seront récupérés de la transaction de fusion en Espagne avec MasMovil'.