Orange: objectifs durables validés par l'initiative SBTi

(CercleFinance.com) - Orange fait savoir que l'initiative Science-Based Targets (SBTi) a validé ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre.



L'opérateur vise la neutralité carbone dès 2040, dix ans avant les recommandations de l'industrie, avec des étapes intermédiaires ambitieuses telles que la réduction de 30 % de ses scopes 1 & 2 d'ici 2025 par rapport à 2015 (objectif atteint avec deux ans d'avance) ou encore une réduction de 45 % des émissions des scopes 1, 2 & 3 par rapport à 2021 d'ici 2030.



Pour atteindre ces objectifs, Orange compte optimiser l'efficacité énergétique de ses réseaux et systèmes d'information, favoriser l'utilisation d'énergies renouvelables, et promouvoir l'économie circulaire via le recyclage et le réemploi.







