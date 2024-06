Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orange: nouvelles prestations de services à domicile information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 15:20









(CercleFinance.com) - Orange a lancé Orange Services à Domicile, une nouvelle activité de prestations de services à domicile pour simplifier les usages des clients au quotidien.



Deux nouveaux services vont être proposés dans un premier temps : ' Performance Wifi ' pour optimiser la connexion wifi chez soi et ' Déménagement Personnalisé ' pour faciliter le redémarrage de la vie numérique de ses clients.



Ces deux nouveaux services sont éligibles à un crédit d'impôt de 50% dans le cadre du dispositif des services à la personne.



Avec le service Performance Wifi, un technicien spécialisé se déplace au domicile du client pour revoir l'installation wifi de façon optimale en fonction de son logement mais aussi de ses usages et besoins.



Avec le service Déménagement Personnalisé, un technicien spécialisé se rend au nouveau domicile du client pour réinstaller et reconfigurer de manière optimale et esthétique l'ensemble des équipements et objets connectés du foyer (ordinateurs, tablettes, smartphones, imprimantes, objets connectés...). Il accompagne également le client pour mettre en place l'installation wifi optimale dans son nouveau logement et le forme même pour un usage moins énergivore de ses équipements.





