Orange : nouveaux DG pour la Pologne et la Belgique

(CercleFinance.com) - Orange annonce la nomination de Julien Ducarroz au poste de directeur général d'Orange Polska, en remplacement de Jean-François Fallacher qui deviendra le nouveau directeur général d'Orange Espagne, changements qui prendront effet le 1er septembre. A la même date, Xavier Pichon deviendra le directeur général d'Orange Belgique. Il succèdera à ce poste à Michaël Trabbia, qui rejoindra le comité exécutif d'Orange au titre de directeur de la division technologie et innovation du groupe. Comme annoncé le 12 juin, Mari-Noëlle Jégo-Laveissière prendra la direction d'Orange pour la zone Europe, succédant ainsi à Ramon Fernandez, directeur général délégué, directeur général finance, performance et Europe.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -1.78%