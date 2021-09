Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : nouveau directeur recherche chez Orange Innovation information fournie par Cercle Finance • 13/09/2021 à 15:33









(CercleFinance.com) - Orange annonce la nomination à compter de ce jour de Jean Bolot en tant que directeur de la Recherche chez Orange Innovation, une entité rassemblant les activités autour de la création d'innovations stratégiques, de la recherche et de la mise en oeuvre des politiques techniques et data pour Orange. 'Les missions de la Recherche consistent à explorer des ruptures technologiques, de nouveaux usages et des modèles économiques innovants pour éclairer le futur, bâtir des actifs stratégiques (compétences, propriété intellectuelle...) et alimenter l'innovation du groupe', précise Orange. Avant de rejoindre Orange, Jean Bolot dirigeait le laboratoire d'intelligence artificielle d'InterDigital, entreprise de R&D spécialisée dans le domaine des technologies mobiles, situé au coeur de Palo Alto (Californie).

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.72%