Orange: nouveau directeur général pour la France en avril information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 09:05









(CercleFinance.com) - Orange annonce la nomination de Jean-François Fallacher en tant que directeur général d'Orange France à partir du 3 avril prochain. Il remplacera Fabienne Dulac, qui après huit ans à la tête d'Orange France, restera néanmoins au sein du comité exécutif.



Jean-François Fallacher est actuellement directeur général d'Orange Espagne, poste auquel il sera remplacé par Ludovic Pech, actuel directeur financier d'Orange Middle East & Africa. Jean-François Fallacher restera administrateur d'Orange Espagne.





