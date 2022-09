Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Orange: nomme Caroline Guillaumin à la communication information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 13:15

(CercleFinance.com) - Christel Heydemann, directrice générale d'Orange, nomme Caroline Guillaumin en tant que directrice exécutive de la communication du groupe à compter du 2 janvier 2023. Elle prendra la succession de Béatrice Mandine. Elle sera à ce titre membre du Comité exécutif.



Caroline Guillaumin est actuellement directrice des ressources humaines et de la communication du groupe Société Générale. Elle a débuté sa carrière en 1989 dans les hautes technologies au sein de startups en France et aux États-Unis.



Caroline Guillaumin est diplômée de l'Institut d'Études Politiques de Bordeaux et titulaire d'un Master of Arts en relations internationales de l'université de Boston.



Christel Heydemann a déclaré : ' Caroline Guillaumin accompagnera le déploiement du futur plan stratégique et jouera un rôle essentiel pour la communication auprès des salariés et de l'ensemble des parties prenantes externes du Groupe. '