Orange: Morgan Stanley passe à 'surpondérer' information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 11:48

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a relevé lundi son opinion sur le titre Orange, de 'pondération en ligne' à 'surpondérer', tout en portant son objectif de cours de 12,5 à 14 euros.



L'analyste estime que le groupe de téléphonie mobile est en mesure d'accroître son flux de trésorerie disponible (FCF) de plus de 10% par an, non seulement grâce à la réduction de ses dépenses d'investissement, mais aussi via l'amélioration de son résultat opérationnel.



Or Morgan Stanley souligne avoir identifié une forte corrélation entre le cours de Bourse de l'opérateur et sa capacité à générer de la trésorerie, la période d'affaiblissement du FCF en 2010-2019 ayant coïncidé avec un affaiblissement de ses performances boursières.



L'intermédiaire financier souligne que l'opérateur est également exposé à d'autres thématiques qu'il juge porteuses, comme d'éventuels rapprochements en France ou en Espagne, une évolution de son équipe de direction et une simplification de sa structure organisationnelle.