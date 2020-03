Orange : mobilisation contre la pandémie

(CercleFinance.com) - Dans le contexte de pandémie mondiale, Orange se dit 'pleinement mobilisé pour assurer en toute circonstance la continuité des services et des réseaux de ses clients', avec 'une attention particulière donnée aux services de santé, et notamment les hôpitaux'.

'Face à l'augmentation du trafic constatée sur le réseau internet fixe et mobile, la capacité des réseaux est au rendez-vous et tiens bien, en particulier pour l'internet, la TV et les services OTT' souligne-t-il, ajoutant que son trafic voix mobile a doublé.

En outre, il offre la diffusion en clair à tous ses clients de la TV d'Orange via leur décodeur, jusqu'au 31 mars, des 4 chaînes OCS et 5 chaînes jeunesse : Boomerang, Tiji pour les petits et Boing, Toonami et Canal J pour les plus grands (hors services à la demande).