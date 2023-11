Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: mis à l'honneur pour sa stratégie durable information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 11:04









(CercleFinance.com) - Orange annonce ce matin être l'une des 17 entreprises internationales à avoir reçu le sceau 'Terra Carta 2023' de la Sustainable Markets Initiative.



Ce sceau récompense les entreprises internationales qui s'emploient activement 'à créer un avenir favorable pour le climat et la nature'.



Orange fait savoir que son orientation ESG-by-design a été saluée car elle place la responsabilité sociale des entreprises (RSE) au coeur de la stratégie du groupe pour une transition vers un avenir plus durable.



Les lauréats ont été sélectionnés par un panel d'experts mondiaux issus du monde de l'environnement, des affaires, de la politique et de la philanthropie.





Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.71%