Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : membre du projet de système spatial européen Cercle Finance • 23/12/2020 à 11:38









(CercleFinance.com) - Orange annonce faire partie du consortium de fabricants, opérateurs et prestataires sélectionné par la Commission européenne afin d'étudier la conception, le développement et le lancement d'un système de communication spatial de propriété européenne. Une étude va être lancée afin d'étudier la faisabilité d'une nouvelle initiative visant à renforcer la souveraineté numérique européenne et à fournir une connectivité sécurisée aux citoyens, aux entreprises et aux institutions publiques. La valeur du contrat de l'étude de faisabilité d'un an s'élève à 7,1 millions d'euros. Outre Orange, les autres membres du consortium sont Arianespace, Airbus, Hispasat, OHB, Eutelsat, SES, Telespazio et Thales Alenia Space.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.54%