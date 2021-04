Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : maintient ses objectifs financiers 2021 Cercle Finance • 22/04/2021 à 07:57









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe est en croissance de +0,5% à 10 315 ME au 1er trimestre 2021. ' Il a profité du rebond des ventes d'équipements et à l'excellente performance des services fixes haut débit et IT et intégration ' indique le groupe. ' La croissance est essentiellement portée par l'Afrique et Moyen Orient qui réalise sa meilleure performance au cours d'un 1er trimestre depuis 10 ans (+7,1%) et par les Autres pays d'Europe (+2,2%) '. La base de clients convergents compte 11,13 millions de clients sur l'ensemble du Groupe au 31 mars 2021, en hausse de +2,8% sur un an. L'EBITDAaL Groupe s'élève à 2,56 milliards d'euros au 1er trimestre 2021 en baisse de -0,3%. Les eCAPEX Groupe s'élèvent à 1,8 milliard d'euros au 31 mars, en augmentation de 194 millions d'euros. Le Groupe maintient ses objectifs financiers pour 2021 tels qu'annoncés le 18 février 2021. Il vise un EBITDAaL stable négatif, un niveau d'eCAPEX compris entre 7,6 et 7,7 milliards d'euros, un cash-flow organique des activités télécoms supérieur à 2,2 milliards d'euros, un ratio dette nette / EBITDAaL des activités télécoms maintenu autour de 2x à moyen terme.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -2.14%