Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : lourde perte semestrielle avec une dépréciation information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 10:00









(CercleFinance.com) - Orange publie un résultat net consolidé de -2,6 milliards d'euros pour le premier semestre 2021, ainsi qu'un résultat d'exploitation de -1,75 milliards contre +2,22 milliards au 30 juin 2020, avec la dépréciation de 3,7 milliards de l'écart d'acquisition de l'Espagne. A 5,84 milliards, l'EBITDAaL de l'opérateur télécoms s'est inscrit en recul limité de 0,4% à base comparable, pénalisé par moins de cofinancements reçus en France, tandis que son chiffre d'affaires a augmenté de 1,5% en comparable pour atteindre près de 20,9 milliards. Orange maintient ses objectifs financiers pour 2021, dont un EBITDAaL stable négatif, et un cash-flow organique des activités télécoms supérieur à 2,2 milliards d'euros. Il versera un acompte sur le dividende 2021 de 0,30 euro en numéraire le 15 décembre.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -3.26%