Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : les obligations hybrides notées 'Baa3' par Moody's Cercle Finance • 29/04/2021 à 16:39









(CercleFinance.com) - Moody's a annoncé jeudi avoir attribué la notation 'Baa3' au programme d'émission d'obligations hybrides lancé ce matin par Orange. L'agence explique que la notation se situe deux crans en-dessous de la note d'émetteur 'Baa1' attribuée à l'opérateur en raison du caractère 'hautement subordonné' de l'émission. Orange a annoncé plus tôt dans la journée avoir émis 500 millions d'euros d'obligations 'super-subordonnées' à durée indéterminée, avec l'idée de gérer proactivement son portefeuille d'instruments hybrides et de profiter de conditions de marché favorables. Moody's fait cependant remarquer que dans la structure de capital du groupe, ces obligations sont uniquement supérieures aux actions ordinaires. L'agence a par ailleurs confirmé jeudi sa perspective 'stable' sur la note de la dette du groupe.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -0.33%