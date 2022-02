Orange: les conseils de brokers après les résultats information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 16:12

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Orange et relève son objectif de cours de 11 à 13 euros, sur la base de ses nouveaux chiffres pour l'opérateur télécoms après ses résultats et en tenant compte de trois scénarios.



L'objectif de cours intègre une probabilité de 30-40% de réalisation sur une fusion avec MasMovil en Espagne, une monétisation des tours à un multiple de valorisation de marché (par exemple une fusion avec Vantage Towers) et une monétisation d'Orange CyberDefense.



'La présentation des résultats a confirmé qu'Orange s'engage sur un cycle inédit en 10 ans de croissance continue de ses FCF (+24% par an sur 2022-23 attendu par Oddo)', juge-t-il, ajoutant que le titre 'reste sur une décote moyenne de 10-15% sur le secteur'.



Bank of America a relevé mercredi dernier son objectif de cours sur Orange, qu'il porte de 7,95 à 8,25 euros, en perspective de l'arrivée de Christel Heydemann au poste de directrice générale, prévue le 4 avril prochain.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire américain dit avoir identifié cinq motifs de préoccupation chez les investisseurs, dont la prochaine résolution pourrait permettre d'améliorer le sentiment de marché autour de la valeur.



Il s'agit, à en croire BofA, de (1) fournir de la visibilité sur les dépenses d'investissement, (2) d'afficher davantage d'ambitions dans les tours mobiles, (3) de céder Orange Bank, (4) de se séparer de la filiale de transfert d'argent Orange Money et (5) de faire preuve de discipline dans l'allocation de capital.



En dépit de tous ces éléments, le broker dit toujours se montrer 'prudent' sur les fondamentaux du groupe et renouvelle son opinion 'sous-performance' sur le titre, confirmant l'avis négatif qu'il affiche depuis le mois de décembre.