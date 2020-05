ORANGE : les actionnaires ont adopté l'établissement de la '' raison d'être '' de la société

(AOF) - Orange a précisé que les actionnaires ont adopté les résolutions présentées et agréées par le Conseil d'administration à l'Assemblée générale mixte de la société qui s'est tenue mardi 19 mai à huis clos au siège social du groupe sous la présidence de Stéphane Richard, président-directeur général, notamment celle établissant la " raison d'être " de l'entreprise. Le spécialiste télécoms ajoute que les résultats financiers, la stratégie Engage 2025, les perspectives du groupe et la mobilisation d'Orange face à la situation sanitaire et économique actuelle ont été présentés.

" Nos réseaux n'ont jamais été autant sollicités pendant cette crise et Orange a été pleinement au rendez-vous de ces responsabilités grâce à la mobilisation sans faille de tous ses salariés. L'adaptation de notre politique de dividende nous permettra de faire face aux aléas et aux incertitudes des mois à venir. Cette Assemblée Générale a aussi été l'occasion de partager quelques réflexions sur le " monde d'après " et sur la manière dont notre stratégie Engage 2025 permettra d'y répondre. Bien qu'élaboré avant la crise sanitaire, ce plan conserve toute sa pertinence à la lumière des évènements actuels. Par exemple, notre responsabilité sociale et environnementale a pris tout son sens au cours de cette crise, où on voit poindre la nécessité d'un monde plus durable et plus responsable sur le plan écologique. La crise va également accélérer certaines tendances à commencer par l'adoption du très haut débit et créera de nouvelles opportunités. Nous sommes bien placés pour les saisir et en aurons les moyens. Malgré la crise, Orange a toutes les cartes en main pour aborder sereinement et avec ambition ces prochaines années " a déclaré Stéphane Richard.

