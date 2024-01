Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orange: le titre résiste, un analyste reste à l'achat information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 16:14









(CercleFinance.com) - Le titre est dans le vert alors que la CAC40 perd près de 1,3%. Il s'agit de la seule valeur en hausse du CAC40 (avec Dassault Système). Le titre gagne près de 8% depuis le début de l'année.



UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 12,7 E ce qui représente un potentiel de hausse de 15% par rapport au cours actuel.



' La rencontre avec les dirigeants d'Orange en France et en Espagne nous a rassurés sur deux catalyseurs clés de re-rating : la stabilisation de l'EBITDAaL en France et la mise en oeuvre des synergies en Espagne ' indique UBS.



L'opérateur télécoms a confirmé à nouveau ses objectifs financiers tels que présentés le 16 février, notamment pour 2023, dont un EBITDAaL en légère croissance et un cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,5 milliards d'euros.





