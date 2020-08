Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : le pullback sous les 10E se confirme Cercle Finance • 26/08/2020 à 15:54









(CercleFinance.com) - Avec un repli de -2%, Orange rétrograde sous les 9,8E: le pullback sous les 10E se confirme et le titre se rapproche de la base de son étroit corridor de consolidation 10,1/9,7E au sein du quel il reste enfermé depuis le 31 juillet. Risque de glissade vers 9,3E en cas de sortie baissière, ce qui ne constitue pas un 'risque redoutable'.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -1.46%