Orange: le nouveau plan stratégique a été dévoilé information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 10:54

(CercleFinance.com) - En marge de l'annonce de ses résultats 2022, Orange a présenté ce jeudi son nouveau plan stratégique, baptisé 'Lead the future', qui a pour ambition de valoriser son expérience et de croître durablement en Europe, Afrique et Moyen-Orient.



L'opérateur télécoms en a profité pour confirmer le repositionnement de ses activités de services aux entreprise dans les solutions de connectivité de nouvelle génération et l'accélération dans la cybersécurité.



Le plan doit s'accompagner de la mise en place d'un nouveau modèle d'entreprise avec au coeur la responsabilité sociale et environnementale et l'excellence opérationnelle.



Christel Heydemann, directrice générale d'Orange, a déclaré: 'L'ambition de notre plan est de valoriser et développer nos forces pour positionner Orange comme le groupe qui bâtit l'avenir des Télécoms et des solutions digitales. Pour réussir, trois principes guideront l'entreprise dans les années à venir: performance, excellence et confiance'.



Le groupe s'est surtout fixé des ambitions financières à horizon 2025, notamment en termes de retour sur investissement avec un objectif visant à faire croître son ROCE de 100 à 150 points de base d'ici 2025.