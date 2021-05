Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : le franchissement des 10,6E échoue. Cercle Finance • 18/05/2021 à 18:42









(CercleFinance.com) - Impacté par le plongeon d'Iliad (-10,2% suite au coût des investissements dans la '5 G') Orange rechute sous 1,50E: le franchissement des 10,6E échoue (Orange avait soulevé la résistance la veille et testé 10,74E) et le titre referme le 'gap' des 10,48E du 13/05. Un re-test du support des 10,23E reste une possibilité...

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -1.46%