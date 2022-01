Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: le FCPE Orange Actions dépasse les 10% des votes information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 11:07









(CercleFinance.com) - Amundi Asset Management, agissant pour le compte du FCPE Orange Actions, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 22 décembre 2021, le seuil de 10% des droits de vote d'Orange et détenir, au 3 janvier 2022, 6,80% du capital et 10,01% des droits de vote.



Ce franchissement de seuil résulte de la réception d'actions Orange par le FCPE Orange Actions, dont Amundi Asset Management assure la gestion. Le FCPE n'entend pas poursuivre ses achats, ni n'envisage de demander de nomination dans les instances dirigeantes.





Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -0.34%