Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : lancement du Speaker Djingo pour ses clients Cercle Finance • 13/11/2019 à 15:18









(CercleFinance.com) - Orange annonce le lancement du Speaker Djingo et la télécommande TV vocale pour les clients disposant d'un décodeur UHD. Le Speaker Djingo permet de passer des appels téléphoniques en main libre, de piloter, à la voix la TV d'Orange, d'écouter de la musique via Deezer ou Orange Radio et de contrôler les ampoules et les prises intelligentes de la Maison Connectée. Il permet également de mettre à jour sa liste de courses, de consulter la météo (données Météo-France) et les derniers titres de franceinfo. Le Speaker Djingo offre également la possibilité aux clients Orange d'utiliser l'assistant vocal Alexa d'Amazon. La télécommande permet de piloter l'ensemble des services de la TV d'Orange à la voix. ' L'assistant vocal Djingo permet un accès fluide, naturel et sécurisé aux services Orange et à ceux de ses partenaires ' indique le groupe.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -0.38%