Orange : lancement d'une offre eSIM pour les MVNO Cercle Finance • 06/07/2020 à 11:01









(CercleFinance.com) - Le groupe Orange annonce ce lundi qu'Orange Wholesale France lance une offre e-SIM pour les MVNO (Mobile Virtual Network Operator, ou opérateurs virtuels) Light. Prixtel devient ainsi le premier MVNO sur le marché français à mettre à disposition de ses clients grand public la solution e-SIM. 'Dès cet été, les clients de Prixtel pourront télécharger leur carte SIM de manière dématérialisée sur les smartphones de dernière génération qui proposent cette fonctionnalité. Ainsi, ils n'auront plus besoin d'attendre de recevoir leur carte SIM par courrier avant de pouvoir bénéficier de leur offre', explique Orange.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +2.42%