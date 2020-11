Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : lancement d'Orange Ventures MEA Seed Cercle Finance • 17/11/2020 à 13:25









(CercleFinance.com) - Orange Ventures annonce le lancement d'Orange Ventures MEA Seed, initiative qui a pour ambition de financer 100 start-ups d'ici 2025, principalement dans les pays d'Afrique et du Moyen-Orient où Orange est présent, avec des tickets pouvant aller jusqu'à 200.000 euros. En juin 2020, son MEA Seed Challenge lançait son appel à candidatures auprès des start-up technologiques en amorçage dans plusieurs pays de la région. Ainsi 670.000 euros seront investis, sous réserve de conditions suspensives, dans sept start-ups sélectionnées.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -1.10%