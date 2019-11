Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : lancement d'Orange Bank en Espagne Cercle Finance • 25/11/2019 à 17:28









(CercleFinance.com) - Orange annonce ce lundi le lancement d'Orange Bank dans un second pays après la France, l'Espagne. 'Le Groupe renforce ainsi sa stratégie de diversification multi-services dans les services mobiles et financiers sur ses marchés', commente Orange. 100% mobile, Orange Bank permettra aux clients espagnols d'ouvrir un compte courant avec un IBAN espagnol, sans aucuns frais d'enregistrement. Les clients qui ouvriront un nouveau compte d'épargne bénéficieront en outre d'une rémunération de 1% sur des dépôts d'épargne allant jusqu'à 20.000 euros.

