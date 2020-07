Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : lancement d'Orange Bank Africa en Côte d'Ivoire Cercle Finance • 23/07/2020 à 15:26









(CercleFinance.com) - Orange et NSIA annoncent le lancement des activités commerciales d'Orange Bank Africa à Abidjan en Côte d'Ivoire, avec pour ambition de 'proposer aux clients une offre de crédit et d'épargne simple et accessible à tout moment depuis son mobile'. Dès son lancement, Orange Bank Africa proposera, à travers le canal Orange Money, une offre d'épargne et de micro crédit permettant d'emprunter à partir de 5.000 francs CFA de façon instantanée depuis son mobile. L'opérateur télécoms ajoute qu'Orange Bank Africa a vocation à s'étendre au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso, avec pour objectif de devenir l'acteur de référence de l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -0.83%